Стало известно, какие особенности достаются детям от отцов
Генетики из США заявили, что мужские гены намного сильнее, чем женские. Того они оказывают больше влияние на потомство.
Это ученые установили в ходе эксперимента, который был проведен на грызунах. В большинстве случаев, дети чаще похожи внешне на отцов. Представительницам прекрасного пола советуют не только обращать внимание на внутренний мир потенциального папы, но и на его внешние параметры, информирует enovosty.com/news.
Кроме этого, от мужчин могут передаться и склонность к ожирению и психологические расстройства.
Если у папы есть проблемы с сердцем или шизофрения, то наверняка эти заболевания будут и у вашего чада. Кроме этого, ученые доказали, что и страхи и фобии могут передаваться по отцовской линии. Это говорит о том, что информация о них, также хранится в ДНК.