Назвали главный секрет сексуальности

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали главный секрет сексуальности Назвали главный секрет сексуальности

Закрыть Отправить

Специалисты выяснили, от чего зависит сексуальность. Оказывается, зубы — это первое на что смотрят как женщины, так и мужчины при выборе полового партнера.

Отмечается, что на протяжении долгого времени сексуальность не изучали глубоко. Хотя ее роль в эволюции человечества намного выше, чем было принято считать ранее, информирует enovosty.com/news.

Изначально, если вид у самца привлекательный, значит он здоров и подходит для продолжения рода. Это способствовало и популяции различных видов животных в том виде, которые есть и сейчас.

Изначально специалисты были уверены, что здоровые и большие зубы животным нужны только для защиты, но потом они поняли, что их основная роль заключается в привлечение сексуального интереса.