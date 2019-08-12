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Назвали главный секрет сексуальности

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали главный секрет сексуальности
 
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Специалисты выяснили, от чего зависит сексуальность. Оказывается, зубы — это первое на что смотрят как женщины, так и мужчины при выборе полового партнера.

Отмечается, что на протяжении долгого времени сексуальность не изучали глубоко. Хотя ее роль в эволюции человечества намного выше, чем было принято считать ранее, информирует enovosty.com/news.

Изначально, если вид у самца привлекательный, значит он здоров и подходит для продолжения рода. Это способствовало и популяции различных видов животных в том виде, которые есть и сейчас.

Изначально специалисты были уверены, что здоровые и большие зубы животным нужны только для защиты, но потом они поняли, что их основная роль заключается в привлечение сексуального интереса.


Автор: Катерина Лукьянчук
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