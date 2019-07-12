Назвали причину внезапных сердечных приступов

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Американские специалисты выяснили основную причину внезапных сердечных приступов, котроые могут случиться в любом возрасте.

Эксперты из клиники Майо провели масштабный эксперимент, который длился почти 20 лет. Ученые изучали эпикризы 6 тыс. человек из Финляндии. Отметим, они все внезапно скончались от инфарктов, информирует enovosty.com/news.

Выяснилось, что у более 1000 человек были обнаружены рубцы на сердце, которые свидетельствуют о более раннем «тихом» приступе.

Медицинские работники добавляют, что такие «тихие» приступы становятся причиной внезапных остановок сердца.

Ученые назвали ряд признаков, которые свидетельствуют о «тихом» приступе. Чаще всего у вас возникает дискомфорт в области груди, боль, которая распространяется от груди на руки, ноги голову, даже может болит челюсть. Тоже может появится одышка и необъяснимая усталость.

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