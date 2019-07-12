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Кредитная карта опасна для здоровья,- ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Кредитная карта опасна для здоровья,- ученые
 
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Американская группа ученых доказала, что кредитные карты наносят вред здоровью.

В ходе исследования было выяснено, что на более 10 процентов кредиток есть следы экскрементов. А вот на наличке обитает 10 тыс. всевозможных бактерий, которые могут причинить вред человеческому организму, информирует enovosty.com/news.

Специалисты заявили, что деньги такие же грязные, как и ободок унитаза. Ученые выяснили, что почти 70 процентов людей не мою руки после контакта с деньгами или похода в туалет, даже если вода рядом.

Медики добавляют, что люди, которые пренебрегают правилами гигиены после контакта с кредитками или деньгами, чаще остальных имеют проблемы с желудком.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 895

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