ТОП-3 совета, как пережить жару

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Столбик термометра в Украине неуклонно растет, поэтому каждому необходимо знать, что делать, чтобы уберечься от тепловых и солнечных ударов. Медики назвали три простых правила, с помощью которых можно снизить кровяное давление и привести сердцебиение в норму.

1. Врачи отмечают, что выходить на улицу без необходимости в период наибольшего солнцепека (а это с 12 до 16 часов) вообще не рекомендуется. Тем более не стоит в это время лежать на пляже или планировать прогулки. Лучше провести это время в прохладном помещении, желательно под кондиционером, информирует enovosty.com/news.

2. Во время жары следует придерживаться легкого режима питания. Отлично подойдут ягоды, фрукты, овощные салаты, нежирная рыба, курица. Таким образом организм не тратит свои силы на переваривание пищи и лучше функционирует.

3. Если дома нет кондиционера, можно немного охладить помещение и увлажнить воздух с помощью полной ванны холодной воды. Для этого, предварительно набрав воду, следует оставить дверь в ванную комнату открытой. Также можно воспользоваться вентилятором, направив его на ноги, ложась в постель.