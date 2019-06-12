Назвали первые симптомы скорой потери зрения

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Ученые советуют не медлить с визитом к врачу, если вы заметили, что у вас появились такие симптомы: туманность, височное давление, а также слабое боковое зрение.