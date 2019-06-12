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Назвали первые симптомы скорой потери зрения

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали первые симптомы скорой потери зрения
 
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Ученые советуют не медлить с визитом к врачу, если вы заметили, что у вас появились такие симптомы: туманность, височное давление, а также слабое боковое зрение.

Люди, работа которых связана с компьютером, находятся в первой группе риска. Но, ученые отмечают, что на зрение влияют и стрессы, а также нервозность. Если вы заметили туманность в глазу, знайте, что это первый признак того, что у вас поврежденная сетчатка. А она отвечает за нормальную работу зрения. Также ученые говорят, что постоянное височное давление сигнализирует о приступах закрытоугольной глаукомы. Но, не нужно исключать и вероятность повреждения зрительного нерва. И, в-третьих, если появилось "боковое зрение" - ракурс, который охватывает глаз, постепенно становится меньше, нужно срочно обращаться к врачу. Это сигнализирует о том, что у вас развивается "трубчатое" зрение.


Автор: Катерина Лукьянчук
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