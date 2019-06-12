Какой витамин разрушает почки

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Канадские ученые выяснили, что существует витамин, который может стать причиной гибели почек за несколько дней или может спровоцировать развитие серьезных проблем со здоровьем.