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Какой витамин разрушает почки

Главная » Последние новости » Здоровье » Какой витамин разрушает почки
 
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Канадские ученые выяснили, что существует витамин, который может стать причиной гибели почек за несколько дней или может спровоцировать развитие серьезных проблем со здоровьем.

Ученые говорят, что с витамином D нужно быть очень аккуратным. Он имеет способность разрушать клетки почек. Специалисты не проводили эксперимент, так как у них есть пример во врачебной практике. Пациент обратился за помощью к медикам, так как плохо себя чувствовал. После проведенных анализов, в его крови было обнаружено высокое содержание кальция и паратрина. Они поступают в организм с витамином D. Отметим, что на протяжении трех лет мужчина принимал биоактивную добавку. Сама добавка невредная, но в сочетании с солнечными лучами, она становится опасной, так как идет передозировка витамина D.


Автор: Катерина Лукьянчук
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