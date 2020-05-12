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Осенью украинцев ждёт массовая вакцинация от гриппа, — Ляшко

Главная » Последние новости » Здоровье » Осенью украинцев ждёт массовая вакцинация от гриппа, - Ляшко
 
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В преддверии второй волны COVID -19, украинцев ждет массовая вакцинация от сезонного грипп, что позволит исключить одновременное развитие двух похожих по симптоматике вирусных заболевания, - заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Осенью украинцев ждёт массовая вакцинация от гриппа, — Ляшко

Этим летом МОЗ начнет подготовку к осенне-зимнему сезону с тем, чтобы закупить и провакцинировать население от гриппа. , информирует enovosty.com/news.

«Уже сейчас надо рассчитать необходимое количество доз вакцины для внутреннего рынка и быть готовыми закупить ее в нужном количестве, когда будут известны штаммы вируса гриппа, который будет циркулировать в этом осенне-зимнем сезоне», считает Ляшко.

Прививка против сезонных штаммов гриппа позволит избежать одновременной вспышки заболеваемости от двух опасных инфекционных заболеваний: гриппа и коронавируса. И если от коронавирусной инфекции пока не существует прививки, то от вируса гриппа, который также провоцирует развитие сложных пневмоний и других осложнений, прививка существует.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 381

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