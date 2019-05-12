На Землю обрушилась магнитная буря

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Украину накрыла мощная магнитная буря. Всплеск солнечной активности произошел сегодня утром.

Сегодня, 12 мая, в утренние часы, на нашу страну обрушилась магнитная буря. Астрономы зафиксировали солнечное возбуждение, напоминающее бурю первого класса, информирует enovosty.com/news.

Как сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, следующее магнитное возбуждение стоит ждать 29 мая.

Медики напоминают, что в период повышенной солнечной активности есть высокая вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. У метеозависимых людей и личностей с хроническими заболеваниями может подскочить давление и уровень адреналина в крови. Также многие могут ощутить упадок сил, столкнуться с мигренями, повышенным чувством страха и тревожности.

В дни магнитных бурь специалисты советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Не рекомендуется резко подниматься с кровати или со стула. Для уменьшения головных болей в эти дни полезно употреблять мятный чай. В опасный период вообще следует пить побольше жидкости, особенно чистой воды. Благодаря этому можно предотвратить скачки давления.

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Если пересидеть магнитную бурю дома не получается, специалисты советуют хотя бы не сильно себя нагружать работой и беречь свое психическое состояние.