Люди с ожирением должны пребывать на самоизоляции не менее 28 дней при COVID -19, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Люди с ожирением должны пребывать на самоизоляции не менее 28 дней при COVID -19, - ученые Люди с ожирением должны пребывать на самоизоляции не менее 28 дней при COVID -19, - ученые

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Люди с ожирением и инфицированные COVID -19 гораздо дольше остаются потенциально опасными для окружающих, нежели люди с нормальным весом или худощавого телосложения, утверждают итальянские учены, которые наблюдали за процессом выздоровления у людей с избыточной массой тела.

По мнению ученых, людям с лишним весом необходимо больше времени для выработки антител к вирусу, а также формированию иммунных реакций необходимых для противодействия вирусным инфекциям, что в свою очередь, позволяет вирусам размножаться в организме таких людей быстрее и им требуется больше времени для выздоровления, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, тучные люди и люди с избыточным весом более восприимчивы к разного рода инфекциям, особенно инфекциям вирусного происхождения, таких как COVID -19.

Врачи настоятельно рекомендуют следить за массой тела и не допускать ожирения, поскольку люди с избыточным весом крайне тяжело и с осложнениями переносят COVID -19. Также им требуется более длительный период восстановления после перенесенного заболевания.

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