Коронавирус начинает приспосабливаться к человеку, вакцины могут быть не эффективны

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Коронавирус постоянно изменяется, приспосабливаясь к новой для него среде - человеческому организму. Сегодня можно говорить о том, что обнаружены новые мутации, связанные с, так называемым, «шиповидным белком», короной вируса, которая помогает ему проникнуть в чужеродную клетку, - сообщает The Gardian.

Ученые их Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали порядка 5300 геномов коронавируса из 62 стран мира. Именно благодаря этому масштабному исследованию удалось обнаружить две мутации шиповидного белка, информирует enovosty.com/news.

Важность обнаружения данной мутации крайне актуальна именно сейчас, поскольку большинство разрабатываемых вакцин и лекарственных препаратов нацелены именно на этот белок, который позволяет вирусу точно и эффективно цепляться к клеткам человеческого организма, более результативно, чем это было у вируса SARS, который вызвал вспышку заболеваемости в 2002 году.

В связи с этим, крайне важно и дальше следить за процессом изменений и мутаций коронавируса, чтобы эти изменения не были глобальны, что в свою очередь, может привести к тому, что вакцины и лекарства окажутся не эффективны.

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Ученым пока не ясно, как данная мутация влияет на поведение вируса и какие изменения в течении самой болезни это в дальнейшем может повлечь за собой.

Но уже сейчас понятно, что вирус постоянно видоизменяется, поскольку единственная его цель — это возможность и необходимость приспособиться к человеческому организму.