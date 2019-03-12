Педиатр рассказала, как часто и чем мыть ребенку руки

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Вряд ли кто-то будет оспаривать важность гигиены. Регулярное мытье рук прививается нам с детства, ведь именно на руках находится огромное количество бактерий, большинство из которых могут вызывать болезни. Как часто и чем именно лучше мыть ребенку руки в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала педиатр Нататья Секелик.

Врач отмечает, что руки нужно обязательно мыть по мере их загрязнения, перед принятием пищи, а также перед сном: «Если вы дома, то тщательно помойте ребенку руки с мылом под проточной водой. Вне дома ситуация усложняется, поскольку влажные салфетки можно считать только предварительным этапом очищения рук и не стоит сильно рассчитывать на надпись «антибактериальный эффект». Чтобы очистить руки от грязи и микробов ребенку вне дома, я рекомендую после протирания салфетками еще использовать антисептик для рук. Это наиболее эффективный и безопасный способ сделать руки чистыми, если нет возможности помыть их традиционно»., информирует enovosty.com/news.

Кроме того, педиатр рекомендует увлажнять руки кремом в некоторых случаях: «Если у ребенка сухая кожа или атопический дерматит, после мытья рук следует наносить увлажняющий крем на руки ребенка».