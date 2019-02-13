Педиатр рассказала, нужно ли употреблять ребенку мясо каждый день

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В последнее время стало модно практиковать отказ от мяса в своем рационе. Некоторые родители считают, что оно неполезно и не считают нужным вводить этот продукт своим детям. Можно ли обойтись без продуктов животного происхождения в детском возрасте и при этом оставаться здоровым, в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала педиатр Виктория Сидельникова.

«До трех лет я не рекомендую практиковать родителям вегетарианство или веганство на своих детях. Во-первых, это большой риск заиметь дефицит железа в крови. Поскольку этот микроэлемент лучше усваивается организмом именно с продуктов животного происхождения, нежели растительного», — сообщила педиатр, информирует enovosty.com/news.

По мнению врача, существенной проблемой отказа от мяса в детском возрасте является отсутствие качественной замены этого продукта растительной пищей: «Еще одна проблема, почему экспериментировать в столь юном возрасте не стоит — невозможность сбалансировать рацион ребенка до двух лет без употребления мясных продуктов».