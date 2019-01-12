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Жизнь — боль: Какая боль самая сильная и мучительная?

Главная » Последние новости » Здоровье » Жизнь - боль: Какая боль самая сильная и мучительная?
 
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Боль потери, боль разочарования, зубная боль, боль в боку или в шее… Вокруг так много боли. Но всё же, какую боль можно назвать самой сильной?

Мужчины и женщины часто спорят, что больнее: родить ребенка или же получить сильнейший улар по половым органам? Никто не может ответить на этот вопрос, так как ни один человек не испытывать и то, и другое. А вот у анестезиолога Дэвида Йеоманса есть ответ на вопрос, как же боль самая сильная. Он полагает, что это невралгия тройничного нерва. Именно он передает все сигналы о болезненных ощущениях лица и головы. Щека, глаза, зубы, — всё это переходит через тройничный нерв. Эту боль по десятибальной шкале пациенты оценивают на твердую десяточку. Это ощущение они описывают так, словно в лицо ударила молния. Пациенты с невралгией тройничного нерва порой даже не могут вообще чистить зубы и нормально питаться, потому к букету проблем прибавляется ещё и беда с зубами, информирует enovosty.com/news.

Конечно же, есть много лекарств, которые помогают справиться с этой болью, но они имеют серьезный побочный эффект. Они отупляют пациента, потому рано или поздно все соглашаются на операцию. Людям с таким диагнозом нужно открыть череп, затем разместить между нервом и кровеносным сосудом специальную подушечку. Проблема в том, что большинству пациентов обычно недостаточно одного оперативного вмешательства, потому приходится повторно залезать в череп.


Автор: Оксана Ельченко
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