Сигналы тела: почему людей тянет на сладкое, соленое или острое

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Ученые установили, что с помощью пищевых пристрастий организм сигнализирует о дефиците различных веществ.

В ходе многолетних наблюдений и исследований было установлено, что пищевые привычки могут говорить о нехватке некоторых веществ и даже о некоторых заболеваниях, информирует enovosty.com/news.

Предлагаем вам разобраться, почему иногда очень сильно хочется чего-нибудь сладенького, соленого, острого, кислого или жирного.

Сильная тяга к сладкому, по мнению специалистов, может свидетельствовать о повышенной кислотности желудка. Помимо этого, она может быть сигналом чрезмерного умственного или нервного перенапряжения. Связано это с тем, что во время активной деятельности мозга организм сильно расходует глюкозу.

Если человеку очень часто хочется съесть что-нибудь остренькое или горькое, можно заподозрить, что в организме присутствуют какие-либо вредные токсические вещества. Также желание острой пищи может свидетельствовать о пищеварительных проблемах и неполадках в работе щитовидки.

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Желание съесть соленое часто появляется у человека, испытывающего стресс. Во время переживаний организм сильно теряет минералы и соли. К тому же, тяга к соленому может свидетельствовать о наличии инфекционного очага в мочеполовой сфере.

Кислой еды хочется тогда, когда в организме нарушена микрофлора. Причина в том, что часто кислая или маринованная еда содержит в себе натуральные пробиотики.

На жирную еду тянет в случае нехватки в организме жирорастворимых витаминов (Е, К, А, D) или недостатка кальция.