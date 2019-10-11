ТОП-5 вещей, которые нельзя делать после еды

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Медики говорят, что после приема пищи нужно вести себя правильно, так как некоторые действия могут нанести вред здоровью.

Отметим, что делать нежелательно сразу после еды, информирует enovosty.com/news.

Врачи не рекомендуют пользоваться зубочистками, так как можно повредить десна. Лучше пойти прополоскать ротовую полость или воспользоваться зубной нитью.

Также не нужно сразу идти принимать ванну или душ, поскольку это негативно может сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Эксперты советуют делать водные процедуры после часа с момента приема пищи.

Не запевайте еду холодной водой, она должна быть комнатной температуры, если хотите, чтобы желудок оставался здоровым.

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Специалисты отмечают, что после сытного приема пищи лучше пройтись на свежем воздухе, а не ложится на диван. Но не следует проявлять чрезмерную активность, это может помешать усвоению пищи.