Что может помочь в борьбе с туберкулезом?

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Ученые говорят, что лечить туберкулез тяжело, так как бактерии, которые вызывают этот недуг устойчивые к антибиотикам.

Эксперты говорят, что морские губки могут стать источником эффективного препарата, информирует enovosty.com/news.

Такое заявление ученые сделали, после того как исследовали 1500 образцов.

Ученые выяснили, что организм производит соединение бенгамид B, показавшее эффективность в борьбе с бактериями туберкулеза и антибиотико-устойчивыми микробами.

Отметим, что также проходили испытания и на клетках человека. Было доказано, что они безопасны для человеческого организма.

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Сам бенгамид B ляжет в основу разработки лекарств против туберкулеза. Этот препарат может стать эффективным даже в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза.