Ульяна Супрун развенчала миф о радостном и светлом материнстве

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун развенчала миф о радостном и светлом материнстве Ульяна Супрун развенчала миф о радостном и светлом материнстве

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Ульяна Супрун решила на этот раз рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются мамы до и после рождения детей. Чиновница призывает отказаться от иллюзий и воспринимать все более реалистично.

И.о. министра здравоохранения в своем новом посте в Facebook подняла новую острую тему, посвященную трудностям материнства и отцовства. По ее мнению, на данный момент в обществе много стереотипов о периоде вынашивания и рождения детей. Реклама и журналы демонстрируют роскошных матерей и счастливых отцов. В реальности же семьям часто приходится испытывать трудности после появления ребенка на свет, информирует enovosty.com/news.

Быть родителями – непростое задание. Супрун навела некоторые статистические данные: 13% рожениц имеют послеродовую депрессию, 9% — страдают тревожностью, а 3-5% — обессивно компульсивным синдромом. Также известно, что приблизительно 12% новоиспеченных родителей чувствуют выгорание.

По мнению Супрун правильнее называть послеродовую депрессию околородовой, ведь она начинается еще в период вынашивания ребенка. Стоит отметить, что болезнь – не просто усталость и печаль, это тяжелое состояние организма, которое может привести даже к суициду.

По мнению чиновницы, людям необходимо быть готовыми к трудностям родительства и понимать, что депрессия вполне вероятна и требует качественного лечения.

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