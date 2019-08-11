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Определены продукты, которыми можно заменить чашечку кофе

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, которыми можно заменить чашечку кофе
 
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Многие люди не представляют свое утро без чашки кофе. Однако мало кто знает, что взбодрить могут и другие продукты.

Диетологи рекомендуют любителям кофе обратить внимание на несколько продуктов питания, которые почти так же, как и популярный напиток пополнят организм бодростью и энергией, информирует enovosty.com/news.

Авокадо. Этот фрукт – настоящий энергетик. Благодаря своей структуре он медленнее переваривается организмом, нежели простые углеводы. Поэтому способен надолго взбодрить человека. В его состав входят такие полезные вещества, как медь и рибофлавин, препятствующие анемии и истощению.

Бананы. Эти фрукты богаты калием и витаминами группы В. Бананы, немного замедляя пищеварение, способствуют нормализации уровня сахара в крови на продолжительное время. Такое свойство позволяет чувствовать себя бодрым на протяжении длительного времени.

Черный шоколад. Это лакомство имеет в своем составе фенилэталамин, который продуцирует выработку эндорфинов. «Гормоны счастья» вполне способны заменить несколько чашек кофе.

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Вода. Часто организму просто не хватает обычной воды. Тело не всегда реагирует на обезвоживание жаждой, часто может проявляется просто усталость и апатия.
Яs="tag" href="https://enovosty.com/tag/kofe" target="_blank">блоки. В этих фруктах содержаться бор, повышающий концентрацию внимания. Также в яблоках есть кварцетин, который заставляет мышцы организма вырабатывать больше энергии.


Автор: Катерина Лукьянчук
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