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Врач назвал способы восстановления легких после COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач назвал способы восстановления легких после COVID-19
 
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Вызванная коронавирусом инфекция сильнее всего «бьет» по работе легких, утверждают медики.

Одно из самых неприятных осложнений после коронавируса — фиброзные изменения в легких. Речь идет о разрастании соединительной ткани, в результате чего нарушается основная задача нашего главного органа дыхания: газообмен. У людей из-за этого возникает одышка, сначала при физических нагрузках, а при обширном фиброзе — даже в состоянии покоя, информирует enovosty.com/news.

Способы восстановления для нормального функционирования органа назвал профессор, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов, кальянов и электронных сигарет. «Точно известно, что если человек курит и у него уже развилась хроническая обструктивная болезнь легких, это совершенно однозначно отягощает течение COVID-19. Такие пациенты бывают с более тяжелым течением заболевания», — подчеркнул врач-пульмонолог.

Кроме того его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.

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Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию. Респираторные вирусные инфекции могут стать триггерами для воспаления легких и дальнейшего развития фиброзных изменений. Это и грипп, и другие ОРВИ.

Второй важный момент — нужно снизить риск бронхолегочных заболеваний с помощью вакцинации. Для этого предназначены прививки от гриппа и от пневмококковой инфекции.

«Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», — пояснил врач.

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Аэробные нагрузки будут эффективны, если их продолжительность не меньше получаса, не менее трех раз в неделю и на протяжении не менее двух месяцев. При этом тренировки должны быть комплексными, сочетающими выраженную нагрузку с менее активными упражнениями.

Что касается казалось бы безобидного надувания шариков, которое рекомендуют некоторые врачи, Кирилл Зыков ответил:

— В большинстве случаев пациенты могут надувать шарики совершенно спокойно и безопасно, если им это нравится. Но при определенных показателях повреждения легких в тот или иной момент такие процедуры вместо положительного могут дать неблагоприятный эффект. Так что очень важен индивидуальный подход под наблюдением врача ЛФК.

Хорошо работает сбалансированная диета. Для восстановления после COVID-19 может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков и клетчатки, — отметил врач.

В ситуации с COVID-19 обнаружилась поразительная особенность: клиническое состояние, ощущения самого пациента могут не совпадать со степенью повреждения легких на КТ (компьютерной томографии) и по лабораторным данным. Этот одна из загадок новой инфекции. Порой возникает ощущение, что эти параметры живут своей жизнью, независимо друг от друга. Иногда мы видим, что у пациента на КТ поврежден достаточно большой объем легких, а человек уверяет, что чувствует себя нормально. И есть обратная ситуация, когда у больного выраженная одышка, высокая температура, а изменения на КТ довольно незначительны. Эту тайну коронавируса еще предстоит раскрыть, — говорит профессор.

Выраженность фиброза зависит от длительности заболевания и его лечения. Чем дольше течение болезни, тем выше вероятность того, что у человека будут фиброзные изменения.

У кого чаще развивается фиброз легких:

— Люди старшего возраста (65+)

— Курильщики

— Люди с генетической предрасположенностью к развитию фиброза (если этим страдали родители или один из них, бабушки, дедушки)

— Пациенты с системными воспалительными заболеваниями соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, болезнь Шегрена и другие)

По материалам


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 519

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