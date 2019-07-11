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Ученым удалось вылечить рак с помощью вируса Коксаки

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученым удалось вылечить рак с помощью вируса Коксаки
 
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Американские ученые провели ряд исследований, результаты которых позволили предположить, что довольно популярный «простудный» вирус, неплохо поддающийся лечению, может помочь в борьбе с раком мочевого пузыря.

Исследователи с помощью катетеров заразили вирусом Коксаки 15 добровольцев, у которых ранее диагностировали рак мочевого пузыря. Они оставили заполненный вирусом катетер на час, чтобы накачать жидкости в мочевой пузырь, и повторили эту процедуру. Затем пациентам была сделана операция по удалению опухолей мочевого пузыря, информирует enovosty.com/news.

У одного пациента вирус полностью уничтожил опухоль. У всех остальных пациентов исследователи обнаружили доказательства того, что вирус нанес ущерб опухоли и стимулировал иммунную систему.

Несмотря на это, это только первый шаг к изучению лечения опухолей мочевого пузыря и предстоит еще долгий путь, чтобы внедрить изобретенный метод в массы.


Автор: Катерина Лукьянчук
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