Ученые выяснили, что видят люди перед смертью

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Датские ученые провели ряд исследований и выяснили, что же на самом деле видят люди перед смертью. Свет в конце тоннеля, ангелы и демоны: это реальность или выдумка?

Ученые проводили исследования, сотрудничая с людьми, которым угрожала смерть или смертельная опасность, а также те, которые имели опыт пребывания в коме. Так, эксперты выяснили, что в подавляющем большинстве случаев предсмертные видения были связаны с нарушениями фазы так называемого быстрого сна, которую сопровождают быстрые движения глаз, информирует enovosty.com/news.

Исследователи наблюдали за более чем тысяча, добровольцев из 35 разных стран. Большинство опрошенных, переживших клиническую смерть, рассказывали, что видели тоннель, по которому они быстро двигались, о промелькнувшей перед глазами жизни, а также о встречах с умершими близкими людьми.

Большинство опрошенных поведали об искаженном восприятии времени и быстрых мыслях.

Около 65 % назвали свои ощущения неприятными. Более половины (55%) считали, что все сверхъестественное, о чем они рассказывали, происходило на самом деле и несло угрозу их жизни, 45% понимали, что смотрят как будто кино, которое не способно навредить.

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