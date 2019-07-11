ТОП-3 симптома больной печени

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Невероятные скульптуры из песка

Все фото »

Здоровье

11.07.2019 г.
20:42Ученым удалось вылечить рак с помощью вируса Коксаки
20:19Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
20:09ТОП-3 симптома больной печени
19:08Найдена бактерия, которая способна менять группу крови
18:34Ученые обнаружили смертельную опасность сладких напитков
16:03Определена ягода, которая может заменить таблетку аспирина
12:06Назвали полезный для сердца спиртной напиток
Все здоровье

Аналитика

11.07.2019

Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды, Рада приняла новый избирательный кодекс, а президент Владимир Зеленский захотел люстрировать ...
10.07.2019

Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму

Итоги дня: Разбор полетов в Борисполе, зеленый коридор в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
Президент Зеленский отчитал бориспольских чиновников, Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Москву, в Европейском союзе выдвинули жесткое требование ...
10.07.2019

ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..

ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
В связи с возвратом российской делегации в ПАСЕ, Украина в лице Верховной Рады расплевалась с этой не слишком авторитетной и эффективной организацией, ...

Последние новости

11.07.2019 г.
23:00 Из-за вони из Керчи массово уезжают туристы (ВИДЕО)
22:30 Найден способ предугадывать продолжительность жизни любого существа
22:00 На территории Софии Киевской обнаружили древний фундамент и монеты
21:30 Toyota выпустит новый кроссовер (ФОТО)
21:00 Ученые рассказали, есть ли шанс выжить при глобальном потеплении
20:58 Экологическая катастрофа в Луцке: содержание аммиака в воздухе превысило норму в 22 раза
20:42 Ученым удалось вылечить рак с помощью вируса Коксаки
20:32 Алексей Рябчин рассказал о дебюрократизации работы переселенных с оккупированных территорий ВУЗов
20:30 В Европе обнаружили останки самого древнего человека (ФОТО)
20:19 Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
20:09 ТОП-3 симптома больной печени
20:00 В столице появится новый речной маршрут от Почтовой площади до Оболони
19:44 ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций
19:30 В Украине будут кастрировать педофилов
19:08 Найдена бактерия, которая способна менять группу крови
19:02 В "Нафтогазе" сообщили о снижении цены на газ для населения
18:52 Associated Press: Иранские суда пытались заблокировать британский нефтяной танкер
18:34 Ученые обнаружили смертельную опасность сладких напитков
18:16 В Грузии во время акции протеста активисты растоптали портрет Путина
17:54 В России горит крупнейшая электростанция (ВИДЕО)
17:32 Reuters: В Ватикане открытие гробниц в поисках пропавшей девушки привело к новой загадке
17:11 Наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Гуцуляк
16:53 Определена самая высокооплачиваемая знаменитость
16:51 В Украине учеников младших классов до 1 сентября обеспечат светоотражающими жилетами
16:28 СБУ совместно со спецслужбами Великобритании и Польши блокировали международный канал контрабанды сигарет
16:26 На Николаевщине в ДТП умер 10-летний мальчик, который ехал за рулем автомобиля
16:15 На новом рынке электроэнергии госкомпании зарабатывают больше, чем частные
16:12 Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам
16:11 Назвавший мэра Тетиева г...ндоном мужчина доказал в суде, что сравнивал его с писателем Ивом Гандоном
16:03 Определена ягода, которая может заменить таблетку аспирина
15:52 В Украине вводится обязательный электронный учет древесины
15:22 В Польше во время ДТП погибла 18-летняя украинка
15:12 Грузинский сценарий на острие пера российской пропаганды, - Злой Одессит
14:52 В Украине на электромобили будут устанавливать зеленые номера
13:40 Неизвестный мужчина пытался пробраться в спальню Елизаветы II
12:54 На украинских дорогах появится освещение на солнечных батареях, - Укравтодор
12:41 Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)
12:30 Рада приняла новый Избирательный кодекс
12:13 Новая проблема Путина, - The Times
12:12 Поставили ультиматум: «Укрпошта» опять грозит прекратить доставку пенсий
12:06 Назвали полезный для сердца спиртной напиток
12:05 Сегодня – Всемирный день шоколада: полезные и вредные свойства популярного лакомства
11:46 Туск возразил известному тезису Путина об СССР
11:33 В России рухнула добыча нефти: за ней под откос пойдет ВВП, - "Злой одессит"
11:30 Можем остаться без картофеля и огурцов. Какие овощи порадуют украинцев?
11:26 Видеохит: лось изобрел оригинальный способ борьбы с жарой
11:22 В связи с коррупцией экологические проверки в портах остановлены Гройсманом
11:06 Спасают от жадности ростовщиков: В Украине могут запретить кредиты до зарплаты
10:49 ЕС согласился спонсировать идеи Зеленского
10:40 Михаил Соколов: Нужно прекратить спекуляцию на так называемом двойном гражданстве экс-россиян, которые стали украинцами
10:40 В Греции произошел ужасный шторм
10:13 Зачем Лукашенко едет на Валаам, - мнение
10:05 Водочный коллапс в Украине отменяется
10:02 "Чемодан без ручки": В России рассказали, когда Украине вернут Крым и Донбасс
10:00 Украина отреагировала на обстрел автоколонны на Донбассе
09:57 У Зеленского предложили новые названия для России и русского языка
09:35 Украину продолжат атаковать дожди
09:30 Журналист сравнил, как борются на идеологическом фронте пророссийский и проукраинский лагеря
09:27 От украинского на Кубани остались только воспоминания, - историк
09:15 Великобритания не выдала визу сотруднику МИД РФ
Все новости »

ТОП-3 симптома больной печени

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 симптома больной печени
 
Печать Отправить на почту

 

 

Недавнее исследование показало, что почти у каждого третьего человека на планете есть проблемы с печенью.

Назвали основные три симптома:, информирует enovosty.com/news.

Геморрагический синдром

Такой синдром характеризуется кровоточащими носом и деснами. Если такие симптомы прогрессируют, то они могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Вес начинает быстро уходить, а синяки на коже появляются от малейшего прикосновения.

Диспептический синдром

Читайте: Медики: Какие симптомы свидетельствуют о развитии сердечной недостаточности

Появляются боли в желудке, метеоризм, запор и отрыжка. Также меняется состояние кожи, она становится похожа на кожу аллергиков.

Астеновегетативный синдром

Начинаются нарушения ЦНС. Мучает постоянная слабость и мигрень.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2116

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Вадим Карасев: У нас все кумовья друг другу, страна такая - «кумовская»
Итоги дня: Предложение поговорить от Зеленского и последствия холостой телебомбы
Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Все статьи


Читайте также

Обнаружен новый способ восстановления печени
 Медики предупреждают: парацетамол может вызвать необратимые разрушения в печени
Назвали 7 очищающих печень продуктов
 Диетологи назвали шесть лучших продуктов для детоксикации печени
Популярнейшее средство для очистки зубов оказалось очень опасным для здоровья
 Назвали самый ранний признак разрушения печени
Популярное обезболивающие серьезно вредит здоровью печени
 Медики: Какие симптомы свидетельствуют о развитии сердечной недостаточности

Армия

Штурмовая винтовка (автомат) М16 (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-59 (США)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Самолет штурмовик A-50 Golden Eagle (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Ангела
МЕРКЕЛЬ
Леся
ОРОБЕЦ
Олег
ЛЯШКО
Эммануэль
МАКРОН
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 