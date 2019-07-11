ТОП-3 симптома больной печени
Недавнее исследование показало, что почти у каждого третьего человека на планете есть проблемы с печенью.
Назвали основные три симптома:, информирует enovosty.com/news.
Геморрагический синдром
Такой синдром характеризуется кровоточащими носом и деснами. Если такие симптомы прогрессируют, то они могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Вес начинает быстро уходить, а синяки на коже появляются от малейшего прикосновения.
Диспептический синдром
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Появляются боли в желудке, метеоризм, запор и отрыжка. Также меняется состояние кожи, она становится похожа на кожу аллергиков.
Астеновегетативный синдром
Начинаются нарушения ЦНС. Мучает постоянная слабость и мигрень.