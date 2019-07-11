Сегодня – Всемирный день шоколада: полезные и вредные свойства популярного лакомства

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11 июля мир отмечает День шоколада. Впервые этот праздник появился во Франции.

Всемирный день шоколада впервые отпраздновали французы в 1995 году, информирует enovosty.com/news.

На территорию Европы этот какао-продукт привезли конкистадоры Испании. Они ели его не как десерт, а как продукт, укрепляющий выносливость и силу. Первоначально шоколадки были совсем не сладкими, а довольно горькими. Европейские аристократы полюбили его только после добавления сахара.

Шоколадное лакомство – довольно полезный для организма продукт. С его помощью можно улучшить когнитивные способности за счет нормализации мозгового кровообращения. Также шоколад стимулирует производство серотонина – гормона радости.

Какао-бобы имеют очень сбалансированный состав. Входящие в них микроэлементы хорошо дополняют друг друга. Жиры улучшают энергообмен, но не повышаю уровень холестерина в крови, а хром отлично расщепляет глюкозу и нормализирует уровень сахара. Какао также укрепляет сосуды и является отличным антиоксидантом.

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Благотворно натуральный шоколад влияет и на кожу. С его помощью можно оказывать заживляющее и тонизирующее действие.

Вредные свойства шоколада, главным образом, связаны с содержанием кофеина и теофиллина. Эти компоненты могут провоцировать сбои в работе ЖКТ, тошноту и даже увеличение предстательной железы. Не стоит увлекаться данным лакомством и людям, страдающим от гипертонии, а также тем, у кого был сердечный приступ.