Определена ягода, которая может заменить таблетку аспирина

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Существуют ягоды, которые способны оказывать на организм эффективное жаропонижающее действие.

Диетологи пришли к выводу, что малина – ягода, без которой не может обойтись простуда. В ее состав входит салициловая кислота – главное действующее вещество аспирина. Таким образом, это летнее лакомство необходимо использовать для улучшения состояния во время различных ОРЗ, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что эффект будет как от свежих ягод, так и от замороженных. Малиновое варенье также будет не лишним, но в нем количество полезных веществ в разы меньше.

Злоупотреблять малиной не рекомендуется только тем, кто страдает от мочекаменной болезни или подагры. Дело в том, что ягоды богаты щавелевой кислотой.

Помимо салициловой кислоты, малина содержит и аскорбиновую. Также эти летние ягоды бога бета-каротином и рутином. Такой комплекс витаминов очень благотворно влияет на сосуды, укрепляя их стенки и повышая общий иммунитет.

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Есть в малиновых ягодках и кумарин. Благодаря ему можно привести в норму процесс свертываемости крови.

Сезон малины еще не закончился. Впереди еще два месяца лета, во время которых можно насладиться вкусом свежей малины, а также заготовить ее на зиму.