Назвали полезный для сердца спиртной напиток

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Ученые заявили, что для улучшения сердечно-сосудистой системе достаточно добавить всего лишь один алкогольный напиток. Он еще и защищает от других недугов.

Оказалось, пиво в умеренных количествах благоприятно влияет на человеческий организм. Медики заявили, что для мужчин достаточно выпивать два стакана в день, а для женщин — один, информирует enovosty.com/news.

Этот напиток содержит все необходимые вещества и микроэлементы, такие как: антиоксиданты, калий, магний, йод и фосфор. Это позволяет укрепить сердце и наладить его работу.

Специалисты добавляют, что не нужно забывать и полезных свойствах хмеля, в состав которого входит элемент, который помогает избавиться от пару лишних килограмм и защищает организм от развития сахарного диабета.