Найдена бактерия, которая способна менять группу крови

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Канадские ученые доказали, что в толстом кишечники находятся бактерия, которые имеют способность влиять на эротроциты второй группы крови.

Ученые обнаружили ген, расщепляющий сложный сахар в крови и обнуляющий число антигенов. У них благодаря этому открытию получилось вывести первую группу крови, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что исследование ввелось на протяжении четырех лет. Специалисты уверенны, что это открытие даст возможность менять группу крови на первую, если будет такая необходимость. Сейчас медицина нуждается в донорской крови, а такой метод сможет помощь увеличить ее количество.

Эксперты хотят провести еще одно исследование, чтобы закрепить полученные результаты и позволит их в медицинских целях.