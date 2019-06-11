Включенный во время сна свет влияет на женский вес, — исследование
Ученые установили, что сон при свете ламп или при включенном телевизоре негативно влияет на вес женщин. Для представительниц прекрасного пола ночной источник света грозит набором массы.
Сон при включенном свете влияет на набор массы. Данное утверждение касается лишь женщин. Об этом заявили исследователи Национального института экологии Северной Каролины. Ученые провели эксперимент и доказали, что женщины набирают вес стремительные, когда спят при включенной лампе или телевизоре. Чтобы доказать это, специалисты провели масштабное анкетирование американок, живущих в разных штатах. В опросе участвовали 44 тыс. представительниц прекрасного пола. Женщинам было от 35 до 74 лет. В ходе беседы ученые пытались выяснить «сонные» привычки респонденток. Во время исследования им задавался вопрос о том, выключают ли женщины свет во время сна ночью. В итоге было установлено, что 17% тех, кто не тушил лампу или телевизор на ночь, набирали стремительнее вес. В среднем данная группа респонденток поправлялась на 5 килограммов ежегодно. В Нацинституте Северной Каролины пришли к выводу, что, если женщина спит при штучных источниках света, она на 22% рискует набрать лишний вес и на 33% - столкнуться с ожирением. Ученые также заявили, что в ближайшее время планируют еще раз подтвердить такие выводы. Для этого собираются провести еще один опрос.