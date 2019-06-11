Включенный во время сна свет влияет на женский вес, — исследование

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Ученые установили, что сон при свете ламп или при включенном телевизоре негативно влияет на вес женщин. Для представительниц прекрасного пола ночной источник света грозит набором массы.