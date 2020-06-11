Уровень смертности от COVID-19 растет — ученые объяснили причину

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Уровень смертности от коронавируса - подсчет смертей от общего числа подтвержденных случаев - варьируется в зависимости от места и количества населения.

Кривые коронавируса во многих странах сглаживаются, по крайней мере, на данный момент, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, глобальный показатель летальности значительно вырос с марта, когда он составлял около 3,4%. По данным Всемирной организации здравоохранения, во вторник этот показатель составил 5,8%, а с середины апреля по май он колебался на уровне около 7%.

Эта тенденция идет вразрез с прежними ожиданиями многих экспертов: количество тестирований будет увеличиваться, что приведет к регистрации более легких случаев и снижению смертности.

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Однако, кажется, число испытаний недостаточно велико, чтобы привести к значительному снижению траектории.

Уровень смертности от коронавируса не так прост, как кажется

По мере того, как правительства готовятся к новым волнам заражения и рассматривают компромиссы относительно карантина, остается главный вопрос: насколько смертоносен COVID-19?

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Может показаться, что наиболее простым ответом будет показатель летальности — подсчет числа известных случаев смерти из общего числа подтвержденных случаев.

Но поскольку случаи коронавируса прогрессируют в течение нескольких недель, а цифры постоянно меняются, уровень смертности также постоянно меняется.

Некоторые эпидемиологи говорят, что, поскольку на показатели смертности так сильно влияют тестирование и задержки данных по зарегистрированным случаям заражений и смертей, они просто не являются надежным показателем воздействия вируса на протяжении времени.

Многие страны недостаточно тестируют

В ответ на вопрос о росте смертности в мире Бен Коулинг, руководитель эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Гонконгского университета, дал простой ответ: «Недостаточно проводится тестирований легких случаев».

В целом, чем больше случаев включается в данные, в том числе в отношении лиц с незначительными или нулевыми симптомами, тем ниже уровень смертности.

В этом смысле показатели летальности «в большей степени являются мерой того, сколько вы проводите тестирований и выявляете случаев», — сказал Business Insider Джон Эдмундс, профессор моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

«Посмотрите на Сингапур и Южную Корею для сравнения, где проводится много тестирований», — сказал Коулинг.

Южная Корея, которая провела тестирование более 1 миллиона человек, намного опередила другие страны по раннему выявлению случаев и отслеживанию контактов. В то время как американские лаборатории неделями ждали инструкций о том, что делать с неисправными тестовыми наборами в феврале, Южная Корея тестировала десятки тысяч людей.

Уровень смертности в стране по состоянию на среду составил 2,3%. В Сингапуре, который также получил широкую оценку благодаря тестированиям, уровень смертности составил всего 0,1%.

Ограниченное тестирование в других странах, таких как Швеция и США, занижает их количество случаев заболеваемости. В США эксперты считают, что необходимо умножить официальное количество подтвержденных случаев на 10, чтобы получить точную оценку заражения коронавирусом по всей стране.

Смертность может показаться самой высокой после пика эпидемии

В настоящее время сообщается о новых случаях смерти людей, которые заболели три-четыре недели назад. Именно тогда вспышки во многих странах были на своем пике. Таким образом, даже после того, как число ежедневных выявлений вируса уменьшится, смертность может продолжать расти.

«Смертность резко возрастет при уменьшении количества случаев выявлений вируса», — сказал Business Insider Уильям Хэнэдж, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана в Гарварде. «Причина в том, что мы наблюдаем смертельные случаи из того периода времени, когда эпидемия была на пике или, по крайней мере, была более интенсивной, чем сейчас».

Чтобы получить более точное представление о том, насколько смертоносен вирус, сказал Эдмундс, «нужно правильно учесть задержки данных, поэтому сегодня необходимо разделить число смертей на случаи заболеваний, произошедшие три-четыре недели назад».

Эта математика предполагает, что вирус убил примерно 1% людей, у которых оказался положительный результат четыре недели назад. Но опять же, поскольку это число не включает в себя множество людей с легкими или бессимптомными случаями, истинная доля людей, которые умирают после заражения, вероятно, намного ниже.

Это намного ниже, чем предполагают показатели летальности, но все же в 13 раз выше, чем смертность от сезонного гриппа.

Источник: Businessinsider