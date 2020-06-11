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Уровень смертности от COVID-19 растет — ученые объяснили причину

Главная » Последние новости » Здоровье » Уровень смертности от COVID-19 растет - ученые объяснили причину
 
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Уровень смертности от коронавируса - подсчет смертей от общего числа подтвержденных случаев - варьируется в зависимости от места и количества населения.

Кривые коронавируса во многих странах сглаживаются, по крайней мере, на данный момент, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, глобальный показатель летальности значительно вырос с марта, когда он составлял около 3,4%. По данным Всемирной организации здравоохранения, во вторник этот показатель составил 5,8%, а с середины апреля по май он колебался на уровне около 7%.

Эта тенденция идет вразрез с прежними ожиданиями многих экспертов: количество тестирований будет увеличиваться, что приведет к регистрации более легких случаев и снижению смертности.

смертность

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Однако, кажется, число испытаний недостаточно велико, чтобы привести к значительному снижению траектории.

Уровень смертности от коронавируса не так прост, как кажется

По мере того, как правительства готовятся к новым волнам заражения и рассматривают компромиссы относительно карантина, остается главный вопрос: насколько смертоносен COVID-19?

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Может показаться, что наиболее простым ответом будет показатель летальности — подсчет числа известных случаев смерти из общего числа подтвержденных случаев.

Но поскольку случаи коронавируса прогрессируют в течение нескольких недель, а цифры постоянно меняются, уровень смертности также постоянно меняется.

Некоторые эпидемиологи говорят, что, поскольку на показатели смертности так сильно влияют тестирование и задержки данных по зарегистрированным случаям заражений и смертей, они просто не являются надежным показателем воздействия вируса на протяжении времени.

Многие страны недостаточно тестируют

Тест на коронавирус в США

В ответ на вопрос о росте смертности в мире Бен Коулинг, руководитель эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Гонконгского университета, дал простой ответ: «Недостаточно проводится тестирований легких случаев».

В целом, чем больше случаев включается в данные, в том числе в отношении лиц с незначительными или нулевыми симптомами, тем ниже уровень смертности.

В этом смысле показатели летальности «в большей степени являются мерой того, сколько вы проводите тестирований и выявляете случаев», — сказал Business Insider Джон Эдмундс, профессор моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

«Посмотрите на Сингапур и Южную Корею для сравнения, где проводится много тестирований», — сказал Коулинг.

Южная Корея, которая провела тестирование более 1 миллиона человек, намного опередила другие страны по раннему выявлению случаев и отслеживанию контактов. В то время как американские лаборатории неделями ждали инструкций о том, что делать с неисправными тестовыми наборами в феврале, Южная Корея тестировала десятки тысяч людей.

тестирование коронавируса в Южной Корее

Уровень смертности в стране по состоянию на среду составил 2,3%. В Сингапуре, который также получил широкую оценку благодаря тестированиям, уровень смертности составил всего 0,1%.

19 смертных случаев на одну страну

Ограниченное тестирование в других странах, таких как Швеция и США, занижает их количество случаев заболеваемости. В США эксперты считают, что необходимо умножить официальное количество подтвержденных случаев на 10, чтобы получить точную оценку заражения коронавирусом по всей стране.

Смертность может показаться самой высокой после пика эпидемии 

В настоящее время сообщается о новых случаях смерти людей, которые заболели три-четыре недели назад. Именно тогда вспышки во многих странах были на своем пике. Таким образом, даже после того, как число ежедневных выявлений вируса уменьшится, смертность может продолжать расти.

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«Смертность резко возрастет при уменьшении количества случаев выявлений вируса», — сказал Business Insider Уильям Хэнэдж, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана в Гарварде. «Причина в том, что мы наблюдаем смертельные случаи из того периода времени, когда эпидемия была на пике или, по крайней мере, была более интенсивной, чем сейчас».

Чтобы получить более точное представление о том, насколько смертоносен вирус, сказал Эдмундс, «нужно правильно учесть задержки данных, поэтому сегодня необходимо разделить число смертей на случаи заболеваний, произошедшие три-четыре недели назад».

Эта математика предполагает, что вирус убил примерно 1% людей, у которых оказался положительный результат четыре недели назад. Но опять же, поскольку это число не включает в себя множество людей с легкими или бессимптомными случаями, истинная доля людей, которые умирают после заражения, вероятно, намного ниже.

Это намного ниже, чем предполагают показатели летальности, но все же в 13 раз выше, чем смертность от сезонного гриппа.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 393

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