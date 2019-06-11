Ученые назвали главное условие рекордного долголетия

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые назвали главное условие рекордного долголетия Ученые назвали главное условие рекордного долголетия

Закрыть Отправить

Ученые из Дании пришли к выводу, что люди должны вести активный способ жизни, чтобы долго прожить.