Ученые назвали главное условие рекордного долголетия
Ученые из Дании пришли к выводу, что люди должны вести активный способ жизни, чтобы долго прожить.
Специалисты из Университета Южной Дании решили провести масштабный эксперимент, участниками которого были 17 тысяч добровольцев из Швеции и Дании. Добавим, что возраст участников достиг столетнего рубежа. Ученые выяснили, что в Дании долгожители уходят из жизни в более позднем возрасте, чем в Швеции. Люди, которые сами за собой ухаживают в таком возрасте, ведут активный способ жизни. Отмечается, что как раз в Дании система здравоохранения хочет оказывать существенную поддержку этого показателя, в то время как в Швеции в последние годы медицинское обслуживание пожилых людей стало намного хуже.