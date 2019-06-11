«Миф или нет»: могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Главная » Последние новости » Здоровье » "Миф или нет": могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит "Миф или нет": могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

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Турецкие ученые заявили, что это миф, что шелуха и косточки от семечек могут скапливаться в придатке слепой кишки.