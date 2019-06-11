«Миф или нет»: могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Турецкие ученые заявили, что это миф, что шелуха и косточки от семечек могут скапливаться в придатке слепой кишки.
Такое мнение высказали врачи, которые работают в больницах турецкого Измира. Во время исследования ученые заявили, что из 2 тыс. случаев, только у восьми больных аппендицит случается из-за употребления семечек. Мнение коллег из Турции разделяют и российские врачи. Они также уверенны, что косточки и семечки не являются причиной аппендицита. Медики уверены, что продукты не влияют на развитие воспаления придатка слепой кишки. Эксперты отмечают, что даже в после операционный период можно спокойно кушать такие продукты, как семечки, фрукты, ягоды с косточками. Но все это нужно тщательно прожевывать, чтобы не было сбоев в работе желудочно-кишечного тракта.