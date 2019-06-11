Диетологи рассказали об идеальной методике похудения
Австралийские ученые провели ряд исследований, в ходе которых была найдена идеальная методика похудения. Весь секрет в поэтапности снижения веса. Когда вес снижается интервалами, это помогает организму привыкнуть к новому состоянию и удержать достигнутый результат.
Эксперты заявляют, что главной сложностью в похудении является закрепление результата. Именно поэтому быстрые диеты и голодания чаще всего не дают желаемого эффекта, кроме того, являются весьма опасными. По мнению исследователей, наиболее положительный результат во время похудения можно достигнуть благодаря, так называемой, интервальной диете. Она заключается в том, чтобы медленно сбрасывать лишние килограммы в течение 30 дней, а потом в течение следующего месяца просто поддерживать достигнутый результат. Так продолжать до тех пор, пока человек не обретет свою идеальную форму. Благодаря такому способу, у организма появляется время на адаптацию и сброшенные килограммы не возвращаются. Месяца поддержания веса достаточно для адаптации тела к новым формам и ощущений - это делает методику посильной для всех желающих похудеть и сохранить новую фигуру надолго.