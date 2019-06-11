Диетологи рассказали об идеальной методике похудения

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Австралийские ученые провели ряд исследований, в ходе которых была найдена идеальная методика похудения. Весь секрет в поэтапности снижения веса. Когда вес снижается интервалами, это помогает организму привыкнуть к новому состоянию и удержать достигнутый результат.