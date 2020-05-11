Сезонный фактор и летняя жара не способны убить коронавирус, — исследование

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Согласно данным исследования канадских ученых, летняя жара не способна победить коронавирус, поскольку не существует никакой взаимосвязи между температурой внешней среды и активностью патогенного вируса.

К такому выводу пришли ученые Университета Торонто после того, как изучили порядка 375 тысяч случаев подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции в США и Канаде, информирует enovosty.com/news.

Ученые сравнивали влияние различных факторов, как то: температура, влажность, карантинные меры, соблюдение необходимой дистанции с температурным режимом.

После многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что сезонный фактор и повышение температуры не смогут предотвратить распространение пандемии.

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Единственно эффективным инструментом в противостоянии человека и вируса может быть только вакцинация и приобретение коллективного иммунитета.