Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

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Число выявленных заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 тысяч 656, до 221 344, у 46,5% новых заболевших нет симптомов.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, информирует enovosty.com/news.

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221 344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию. Первое место в мире удердивают США, на втором — Испания.

В то же время, именно в России на сегодняшний день зафиксирован рекорд по распространению коронавирусной инфекции. Если в США отмечается прирост 4 837 случаев за последние сутки, в России таких случаев более 11 тысяч — 11 656.

«Оперативная сводка на 11.05.2020. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5417 (46,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

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Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки в РФ зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.