Определены главные причины возникновения «кома в горле»

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Ком в горле способен сильно подпортить жизнь. Причины возникновения данного симптома могут быть самыми разными: от стресса до злокачественного образования.

Ощущение комка в гортани – довольно частый симптом современного человека. Практически каждый хотя бы раз в жизни жаловался на возникновение кома в горле, информирует enovosty.com/news.

Специалисты сходятся во мнении, что чаще всего никакого инородного тела в горле быть не может. Данный симптом нередко связан со спазмом глотки. Также может появляться вследствие более серьезных патологий.

Провоцировать спазмирование глотки могут стрессы, сильное эмоциональное перенапряжение, неврозы или депрессии. Однако при таком состоянии необходимо обращаться к врачу. Следует провести более детальное обследование и проконсультироваться у психотерапевта.

Нередко ком в горле имеет органические причины. Недолеченное воспаление в горле способно провоцировать этот неприятный симптом. Из-за отека слизистой вы можете почувствовать инородное тело во время ларингита, фарингита или тонзиллита.

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Болезни щитовидки также связаны с «комом в горле». Наиболее часто этот симптом вызывают заболевание Грейвса, диффузно-токсический зоб и аутоиммунный тиреоидит.

Еще одной причиной являются отклонения в шейном отделе позвоночника, к примеру, остеохондроз. «Ком в горле» в данном случае появляется из-за сжатия нервных волокон.

В конце концов, причиной кома в горле могут стать опухоли, как злокачественные, так и доброкачетсвенные. Новообразование, находящееся в горле, может существенно затруднять дыхание.