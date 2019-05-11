Определены главные причины возникновения «кома в горле»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Рассвет который вы возможно не видели

Все фото »

Здоровье

11.05.2019 г.
12:15Определены главные причины возникновения «кома в горле»
10.05.2019 г.
20:00Назвали простой способ защиты сердца от болезней
14:30Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией
13:53Вредна не только газировка: Три стакана сока в день повышают риск заболеваний сердца
13:40ТОП-3 простых принципа успешного похудения
12:03Ученые назвали четыре ранних признака болезни Паркинсона
11:27Назвали самый полезный сок для сердца
Все здоровье

Аналитика

10.05.2019

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Украина в трибунале ООН обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, миссия МВФ в скором времени приедет в Украину, в страну вернулись миллионы ...
10.05.2019

Американские разборки в Земле Киевской

Американские разборки в Земле Киевской
Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о ...
10.05.2019

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, ...

Последние новости

11.05.2019 г.
18:50 Мир играет по новым правилам: Германия может отобрать Калининград, - мнение
18:06 Садовый нацелился на кресло премьера
17:48 Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег
17:45 Украина возобновила транзит нефти РФ
17:26 Важные правила пенсии: Как получить выплату от 10 тысяч гривен
17:18 В РФ придумали новую уловку с раздачей паспортов на Донбассе
17:14 В сети показали красноречивые фотографии Керченского моста
15:55 Почему Украина не будет отменять железнодорожное сообщение с РФ
15:44 Что Путин должен Эстонии и при чем здесь Крым, - российский политолог
14:42 "Считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?": Филарет укорил Епифания за недовольство
14:20 Полицейский убил водителя в Киеве. Первые подробности и спорные моменты (ВИДЕО)
14:01 9 мая 2019 года началась Третья мировая война, - историк
14:00 Закон об украинском языке: В суде поставлена точка
13:50 Минрегион изменил нормы качества асфальта для украинских трасс
13:01 Волкер о Донбассе: Российские боевики ухудшили жизнь русскоязычных, о которых они якобы заботятся
12:15 Определены главные причины возникновения «кома в горле»
11:20 Адвокат Трампа отменил визит в Украину
10:46 В Донецкой области вспыхнула теплоэлектростанция
10:25 Еще одна украинская платежная система получила статус международной
09:58 Сестры Вачовски снимают продолжение для фильма «Матрица»
09:03 В Хьюстоне тонны бензина вытекли в судоходный канал
08:35 Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)
08:15 ООС: Противник 12 раз обстрелял украинские позиции
00:07 Радикальную партию Ляшко поведет в Раду Верка Сердючка - нардеп
10.05.2019 г.
23:12 У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в отеле
22:30 Объездную дорогу Житомира планируют расширить до четырех полос
22:00 В Украине спроектировали плавучий мусорозавод (ФОТО)
21:20 Новорожденного сына принца Гарри назвали именем кота герцогини
20:58 ВСУ отвоевали часть оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
20:47 В команде Зеленского подготовили указ о роспуске Верховной Рады (ФОТО)
20:40 Алина Гросу поделилась подробностями девичника в Праге (ФОТО)
20:32 Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт
20:14 Венгерские шестерки Кремля не оставляют в покое Закарпатье, - Злой Одессит
20:00 Назвали простой способ защиты сердца от болезней
19:45 Reuters: Посольство Италии в Венесуэле предоставило дипломатическое убежище стороннику Гуайдо
19:30 Ученые изобрели пластик, который можно повторно переработать
19:12 Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО)
18:58 К пятой годовщине ареста Сенцова в Москве устроили акцию "Петля для Кремля"
18:51 ПриватБанк - удобный инструмент нажать на болевую точку власти, - эксперт
18:38 Компания Rolls-Royce разработала гибридную энергосистему для лазерного оружия
18:21 The Washington Times: Трамп повысил тарифы на китайский импорт
17:56 В Одессе совершено разбойное нападение на 77-летнего бизнесмена: несчастного били ногами и пытали утюгом
17:32 «Позвоните мне»: Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном
17:17 Супрун рассказала о продукте-"убийце" и как от него отказаться
16:50 В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
16:26 СБУ в столице блокировала деятельность крупной наркогруппировки
16:09 Филарет собирает архиереев ПЦУ, чтобы обсудить возможность восстановления Киевского патриархата под его руководством
16:07 Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины
15:52 В Украине подорожает оформление паспортов
15:45 Украинский школьник изобрел самый экологичный способ переработки резины
15:25 В России силовики "прессуют" издание, проводившее расследование трагедии в Шереметьево
15:15 В Украине предлагают изменить даты основания некоторых городов
15:08 Украинские военные моряки стажируются на британском разведчике, - Злой Одессит
15:00 В Сети показали запуск смартфона Redmi Note 7 в стратосферу на высоту 31 тыс. метров (ВИДЕО)
14:45 Корпорация Apple приобретает новую компанию каждые две-три недели
14:30 Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией
14:15 В Украине хотят ликвидировать знамениты автомобильный завод
14:00 В Киеве построят новую велодорожку длиной почти 8 километров
13:56 Водителей предупреждают о резком скачке цен на топливо
13:53 Вредна не только газировка: Три стакана сока в день повышают риск заболеваний сердца
Все новости »

Определены главные причины возникновения «кома в горле»

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены главные причины возникновения «кома в горле»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ком в горле способен сильно подпортить жизнь. Причины возникновения данного симптома могут быть самыми разными: от стресса до злокачественного образования.

Ощущение комка в гортани – довольно частый симптом современного человека. Практически каждый хотя бы раз в жизни жаловался на возникновение кома в горле, информирует enovosty.com/news.

Специалисты сходятся во мнении, что чаще всего никакого инородного тела в горле быть не может. Данный симптом нередко связан со спазмом глотки. Также может появляться вследствие более серьезных патологий.

Провоцировать спазмирование глотки могут стрессы, сильное эмоциональное перенапряжение, неврозы или депрессии. Однако при таком состоянии необходимо обращаться к врачу. Следует провести более детальное обследование и проконсультироваться у психотерапевта.

Нередко ком в горле имеет органические причины. Недолеченное воспаление в горле способно провоцировать этот неприятный симптом. Из-за отека слизистой вы можете почувствовать инородное тело во время ларингита, фарингита или тонзиллита.

Читайте: Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности

Болезни щитовидки также связаны с «комом в горле». Наиболее часто этот симптом вызывают заболевание Грейвса, диффузно-токсический зоб и аутоиммунный тиреоидит.

Еще одной причиной являются отклонения в шейном отделе позвоночника, к примеру, остеохондроз. «Ком в горле» в данном случае появляется из-за сжатия нервных волокон.

В конце концов, причиной кома в горле могут стать опухоли, как злокачественные, так и доброкачетсвенные. Новообразование, находящееся в горле, может существенно затруднять дыхание.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 451

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Американские разборки в Земле Киевской
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"
Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Все статьи


Читайте также

Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности
 В горле Хью Джекмана лопнули сосуды
Пассажиру московского вокзала перерезали горло за просьбу вести себя потише (ВИДЕО камер наблюдения)
 Девочка перенесла 4 инфаркта в течение часа из-за воспаления горла
Какими средствами лучше устранять боль в горле
 Чем лучше лечить больное горло
Тигр перегрыз горло смотрителю зоопарка на глазах у посетителей
 Игрушечный вертолет лопастями перерезал горло парню

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Автоматизированная система управления 73Н6 «Байкал-1»
Зенитный ракетный комплекс С-200В "Вега"
Ракета управляемая противотанковая Falarick 90
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Анатолий
ГРИЦЕНКО
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Игорь
НИКОНОВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 