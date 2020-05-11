МОЗ опубликовало новые правила работы стоматологических поликлиник и кабинетов

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После послабления карантинных мер с 11 мая, в Украине разрешена работа стоматологических клиник, которые в условиях пандемии коронавируса должны будут работать по новым правилам. Перечень необходимых противоэпидемических мер опубликован на сайте МОЗ.

Так, согласно свода новых правил, к работе допускаются только те сотрудники стоматологии, у которых температура тела не превышает отметку 37,2 С и нет признаков ОРВИ. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Категорически не допустима, так называема, «живая очередь», где вероятность подхватить инфекцию возрастает в разы, информирует enovosty.com/news.

Более того, согласно новым правилам, прием пациентов осуществляется с промежутком не менее 15 минут. За этот период помещение необходимо дезинфицировать и проветрить.

За день до посещения стоматологического кабинета необходимо в телефонном режиме опросить пациента о состоянии его здоровья, а также поинтересоваться не было ли контактов с людьми с признаками ОРВИ, или больным коронавирусом. Если контакт имел место, либо у пациента уже есть симптоматика характерная для ОРВИ, плановая стоматологическая помощь откладывается.

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Пространство в стоматологии должно быть организовано таким образом, чтобы исключить любой контакт между пациентами.

Также в холле необходимо убрать все брошюры и раздаточные материалы, к которым могут прикасаться разные люди, поскольку передача вируса посредством касания различных поверхностей все еще сохраняется.

Медицинские сотрудники должны иметь индивидуальные средства защиты и менять их непосредственно после каждого приема пациента. Это касается не только масок и перчаток, но также и одноразовых защитных костюмов.

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Также МОЗ рекомендует дантистам отдавать предпочтение тем протоколам лечения, которые не предусматривают многоразового посещения стоматологического кабинета пациентом, что в свою очередь, минимизирует риск инфицирования на COVID-19.