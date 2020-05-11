Мир может сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 не ранее 2021 года, — ученые

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К концу 2020 года ни один регион мира не сможет достичь коллективного иммунитета переболев на коронавирусную инфекцию, утверждают ученые департамента иммунологии Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса после того, как проанализировали статистику заражения на COVID -19 по всему миру.

Ученые обращают внимание на тот факт, что ни одна страна мира не пересекла отметку в 2-4% инфицирования на коронавирус, а это значит, что если нынешние темпы инфицирования будет сохраняться, то только к 2021 году отдельные регионы смогут естественным путем без вакцинации достичь коллективного иммунитета. , информирует enovosty.com/news.

Как пример развития подобного алгоритма событий, ученые проанализировали данные по США, где на нынешней момент заражено порядка 1,25 млн человек при численности населения 328 млн человек. Для того, чтобы американцы получили коллективный иммунитет необходимо, чтобы на COVID-19 переболело порядка 200 млн человек.

Ученые напоминают, что для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели на коронавирус, или были вакцинированы от этой болезни.

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Если коронавирусная инфекция продолжит распространение в США таким же темпами, по 25 тысяч человек ежедневно, то коллективный иммунитет будет достигнут только к 2021 году. Но это только в том случае, если вакцину против коронавирусной инфекции не удастся найти, — подчеркнули ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.