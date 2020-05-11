Коронавирус может проникнуть в человеческий организм через слезы, — исследование

Главная » Последние новости » Здоровье » Коронавирус может проникнуть в человеческий организм через слезы, - исследование Коронавирус может проникнуть в человеческий организм через слезы, - исследование

Закрыть Отправить

Коронавирусная инфекция может попадать в организм человека через слезы и распространяться по органам, убеждены ученые из Школы медицины Университета Джона Хопкинса.

Так, согласны данным исследования, в глазном яблоке находится белок, который используется патогенным вирусом для того, чтобы связаться с клетками человеческого организма, информирует enovosty.com/news.

В случае, если при чихании другого человека капли попадут на слизистую оболочку глаза, вирус без труда может проникнуть в организм, воздействуя на белок.

Именно поэтому, важно защитить слизистую глаз, особенно во время пребывания в общественных местах, поскольку процент инфицирования после попадания вируса на слизистую глазного яблока достаточно высок.

Читайте: Вечный карантин: В Минздраве сделали важное заявление