Коронавирус и статистика: Что не так с коронавирусом в мире и на сколько адекватны ограничивающие меры вызовам?

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В США в январе 2018 года вследствие сезонной вспышки гриппа умерло намного больше людей, чем в январе 2020 года, когда коронавирусная инфекция уже вовсю бушевала в Штатах. К такому выводу пришел, Андрей Волянский, заведующий лабораторией иммунологии в ИМИ им. Мечникова, после анализа статистических данных на сайте CDC, где представлена полная и объективная информация по летальным случаям при пневмониях и гриппе на территории США. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Врач приводит в пример диаграммы с показателями смертности в период с 2017 по 2020 гг. в США. , информирует enovosty.com/news.

Что характерно, за январь 2018 года количество летальных случаев в разы выше, чем за апрель 2020 года, когда уже наблюдался пик эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, в следствии с сезонной вспышкой гриппа в США в 2018 году умерло рекордное количество людей — 261 тысяча человек. Андрей Волянский высказал удивление, почему в следствии такой сложной эпидемиологической ситуации два года назад не была остановлена экономика и страна не ушла на карантин, ведь цифры по летальности были самыми большими, чем когда бы то ни было.

«А помните тот страшный грипп 2018 года в США? Нет не помню. Неужели не было карантина? Не было. И не было паники? Не было. Не запретили работать ресторанам? Нет. Ходил транспорт? Да. Не остановили экономику? Нет. Не добавили 10 миллионов безработных? Нет. Но ведь в течение января 2018 года умерло 261 тысяча американцев, больше чем когда-либо?

Ну и что? Интересно, не правда ли? В течение января 2018 года в США умерло значительно больше людей, чем в апреле 2020 года», — написал Волянский.

По его мнению, если следовать статистике и математическим расчетам, то для получения коллективного иммунитета необходимо чтобы 50% населения земли переболело на COVID — 19. Сейчас, согласно самым смелым прогнозам, эта цифра составляет порядка 1% населения Земли для того, чтобы побороть вирус нам необходимо еще 100 месяцев карантина.

Врач убежден, что к вопросу карантина, в том числе и в Украине, необходимо подходить с точки зрения его адаптации к реальной жизни. Необходимо делать существенно больше тестов ПЦР с тем, чтобы понимать не только реальную картину по инфицированным гражданам, но и составить реальный прогноз по предварительной летальности, базируясь не на домыслах, а на реальной статистике.

«Для инфекционного процесса с преимущественным бессимптомным носительством не хватает важного показателя – уровня наличия антител в различных выборках. Лишь получив эти данные мир сможет смоделировать дальнейшее развитие пандемии», — убеждён Андрей Волянский.