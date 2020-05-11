Как не подхватить коронавирус в парикмахерских, — рекомендации врача

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В связи с послаблением карантинных мер в Украине с 11 мая, открываются салоны красоты и парикмахерские, в которых риск инфицирования коронавирусом достаточно высок, поскольку есть близкий контакт посетителя и парикмахера.

В связи с этим, экс-санитарный врач Украины, Сергей Бережнов, рекомендует посещать парикмахерские и салоны красоты исключительно в респираторе, информирует enovosty.com/news.

Контакт мастера и посетителя во время стрижки длительный и довольно тесный. Мастер находится близко к посетителю, касается его лица, наклоняется, именно эти факторы и относятся к наиболее опасным и несут наибольшую угрозу инфицирования.

Чтобы максимально себя обезопасить, необходимо одевать во время посещения салона красоты не обычную медицинскую маску, а респиратор, который может защитить от негативного влияния патогена.

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Также врач рекомендует сотрудникам салонов часто проветривать помещения, а на ночь оставлять лампу для кварцевания, чтобы уничтожить максимальное количество вирусов и бактерий в помещении и на поверхностях, а инструменты тщательно обрабатывать после каждого посетителя.