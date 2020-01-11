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В Китае зафиксирована первая жертва неизвестного ранее вируса

Главная » Последние новости » Здоровье » В Китае зафиксирована первая жертва неизвестного ранее вируса
 
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В городе Ухань (Китай) скончался мужчина. Он стал первой жертвой неизвестного до сих пор вируса.

В Китае умер 61-летний мужчина. Причиной смерти стала пневмония, которую спровоцировал неизвестный вирус.

Медики города Ухань заявили, что умерший заразился вирусом еще в конце декабря 2019 года. Усугубило течение болезни наличие сразу нескольких хронических заболеваний, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что на территории Китая уже зафиксирован 41 случай заболевания странным вирусом. Семь из заболевших находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент ученые пытаются объяснить природу вируса (сейчас известно, что это короновирус) и проводят многочисленные исследование. Одна из версий гласит, что источником болезни стал городской рынок морепродуктов. Известно, что все заболевшие его посещали.

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Медики отметили, что после 3 января случаев заражения таинственным вирусом уже не было. Специалисты считают, что он не способен переходить от человека к человеку.

ВОЗ уже отреагировала на информацию о новом короновирусе. Врачи считают, что сейчас нет поводов для ограничения международных поездок и торговли.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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