Ученые узнали секрет быстрого похудения

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Финские исследователи считают, что быстро похудеть могут лишь те, у кого такая «способность» заложена на генетическом уровне.

Ученые из Университета Ювяскюля обнародовали свое новое исследование. Посвятили они его процессу сжигания жира. Специалисты пришли к выводу, что быстро похудеть получится у тех, у кого есть соответствующая наследственность, информирует enovosty.com/news.

Чтобы доказать это, они на протяжении трех лет вели наблюдения за 46 мужчинами – 23 парами близнецов. При этом 9 из пар на протяжении всего периода проявляли кардинально разную физическую активность.

В процессе исследования связь межу генами и сжиганием жира анализировали как в состоянии покоя, так и на велотренажерах. Результаты продемонстрировали, что пары-близнецы из одной семьи избавлялись от лишних килограммов абсолютно одинаково (и в состоянии активности, и в состоянии покоя).

Руководитель эксперимента Яри Карппинен заявил, что группе удалось доказать: на сжигание жира больше всего влияет наследственность. По его мнению, гены определяют также эффективность физической активности во время похудения.

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