Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин

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Британские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, что женщинам нужно быть осторожными с частым употреблением мяса.

Оказалось, что регулярное употребление мяса может приводить к развитию онкозаболеваний. По мнению ученых, если у женщины в роду были случаи заболевания раком кишечника, то в рационе необходимо уменьшить количество съедаемого красного мяса. Такие выводы исследователи сделали после 17-летних наблюдений за женщинами-добровольцами, которых было более 32 тысяч. У 1% женщин был обнаружен рак толстой кишки. Эксперты соотнесли особенности рациона питания и состояние здоровья у женщин и заключили, что часто есть мясо представительницам прекрасного пола вредно, информирует enovosty.com/news.

Ученые заявили, что у женщин, которые регулярно употребляли мясо свинины, говядины, баранины, риски развития онкологических заболеваний нижних отделов толстой кишки становились значительно выше.