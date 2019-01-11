РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

11.01.2019 г.
22:40Ученые назвали запах, который увеличивает работоспособность мозга
20:00Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин
19:30ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств
13:02Стало известно, почему не стоит есть хлеб с плесенью
11:23Медики рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
10.01.2019 г.
19:34Медики рассказали, чем опасно сексуальное воздержание
19:30Врачи напомнили об опасных болезнях, симптом которых - шум в ушах
Все здоровье

Аналитика

11.01.201985

Итоги дня: и секс по-новому

В Украине заработали новые правила секса, американские прокуроры заинтересовались украинцами, а Анатолий Гриценко заявил о намерении бороться за кресло ...
10.01.20191919

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко

Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно пригрозил России, Япония имеет серьезные претензии по поводу Курильских островов, а грипп продолжает ...
09.01.20191246

Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен

Итоги дня: Наказание за Северный поток, стена Трампа и темп роста цен
МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине в этом году, Трамп обратился к американцам, а Украина первый раз получит канадское оружие, - такими были ...

Последние новости

11.01.2019 г.
22:40 Ученые назвали запах, который увеличивает работоспособность мозга
22:00 Украинские ВУЗы будут оценивать по-новому
21:20 Украинские студенты совершили важное археологическое открытие (ФОТО)
20:40 В жутком ДТП погиб известный украинский журналист
20:00 Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин
19:30 ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств
19:25 ПриватБанк приостановит операции с картами. Подробности
19:16 В Нацбанке спрогнозировали количество заробитчан на этот год
18:59 Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку
18:44 "Это всё что я прошу": Экзарх Константинополя обратился к Филарету
18:03 Хорошие новости для автомобилистов: Что будет с ценами на бензин в 2019 году?
17:52 Эксперт назвал два способа остановить путинскую Россию
17:22 Грядет подорожание продуктов: Эксперт назвал причину и продукты из "группы риска"
17:09 Религия не поможет Путину оправдать новое вторжение в Украину, - The Economist
16:43 Украинцы оказались под прицелом американских прокуроров, - The New York Times
16:39 "Отрублю руки": Что пообещал украинцам кандидат Анатолий Гриценко
16:29 В Константинополе пояснили, как теперь называть УПЦ МП и Онуфрия
16:08 В Украине снизили тарифы на электричество. Кого это коснется?
16:03 Украина активно кормит Европу своей агропродукцией
15:52 Между Москвой и Токио произошел неожиданный скандал, - военный обозреватель
15:44 Тымчук рассказал о коварной "постановке" российских оккупантов на Донбассе
15:00 В ОРДЛО оккупанты провели учения с использованием артсистем и минометов
14:21 СБУ передаст материалы для международного разоблачения деятельности ЧВК «Вагнера»
14:18 Гриценко идет в президенты от "Гражданской позиции"
14:13 В РФ похитили одного из организаторов убийства Вороненкова
14:08 Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки
13:50 Стало понятно, куда смотрит Мона Лиза
13:02 Стало известно, почему не стоит есть хлеб с плесенью
12:19 Украина запускает серийное производство ракетного комплекса «Ольха»
11:41 Раздробленная Россия: Эксперт сообщил, что на самом деле угрожает существованию империи
11:23 Медики рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
11:06 Согласно опросу Института анализа и прогнозирования Тимошенко продолжает лидировать в президентском рейтинге
10:53 Стало известно, когда возникнет наибольшая угроза прямой агрессии России
10:18 Эксперты рассказали, почему дешевеет гривня и что будет дальше
09:39 В РФ сделали громкое заявление о потере части территории
09:18 Washington Post: Трамп планирует ввести режим ЧП в США
08:48 Немцы признались,что не любят российских туристов
08:13 В России инфляция ускорилась почти вдвое
10.01.2019 г.
23:48 Девушка сбежала из Саудовской Аравии после того, как ее попытались насильно выдать замуж
22:41 Лайнер Norwegian Air, который экстренно сел в Иране, не может улететь из-за отсутствия запчастей
22:40 В столице хотят ввести налог для туристов
22:00 В Мариуполе нашли повешенной женщину-полицейского
21:20 Ученые разработали тест, который может быстро определить рак
21:19 Уникальная мультимедийная выставка Samskara: «ожившие» картины в движении
20:57 250 тысяч беженцев намерены вернуться в Сирию
20:40 Ford представил внедорожник нового поколения (ФОТО)
20:00 Канадцы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
19:34 Медики рассказали, чем опасно сексуальное воздержание
19:30 Врачи напомнили об опасных болезнях, симптом которых - шум в ушах
19:04 Где может разгореться новый конфликт между Россией и Западом?
18:35 Российские танкисты боятся воевать после получения Украиной комплексов Javelin
18:13 56-летний ирландец ворует соколиные яйца по всему миру
17:42 Большая каша и много вопросов по расследованию Мюллера и Генпрокуратуре, - Пономарь
17:18 Китай предложил Илону Маску вид на жительство
16:40 Ученые нашли в Китае новый опасный вирус
16:38 НБУ оценил потери от нового эмбарго России
16:35 Американский эксперт рассказал о планах НАТО в Черном море
16:09 Убийство Гандзюк: Сделано важное заявление
16:04 Россия угрожает новыми задержаниями украинских судов в Керченском проливе
16:02 Вера в юань лишила Центробанк РФ в 2018 году $5 миллиардов, - "Злой одессит"
Все новости »

Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин
 
Печать Отправить на почту

 

 

Британские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, что женщинам нужно быть осторожными с частым употреблением мяса.

Оказалось, что регулярное употребление мяса может приводить к развитию онкозаболеваний. По мнению ученых, если у женщины в роду были случаи заболевания раком кишечника, то в рационе необходимо уменьшить количество съедаемого красного мяса. Такие выводы исследователи сделали после 17-летних наблюдений за женщинами-добровольцами, которых было более 32 тысяч. У 1% женщин был обнаружен рак толстой кишки. Эксперты соотнесли особенности рациона питания и состояние здоровья у женщин и заключили, что часто есть мясо представительницам прекрасного пола вредно, информирует enovosty.com/news.

Ученые заявили, что у женщин, которые регулярно употребляли мясо свинины, говядины, баранины, риски развития онкологических заболеваний нижних отделов толстой кишки становились значительно выше.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 685

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку
Отрублю руки: Что пообещал украинцам кандидат Анатолий Гриценко
Гриценко идет в президенты от Гражданской позиции
Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку"Отрублю руки": Что пообещал украинцам кандидат Анатолий ГриценкоГриценко идет в президенты от "Гражданской позиции"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Все статьи


Читайте также

Ученые разработали тест, который может быстро определить рак
 ТОП-5 самых неожиданных причин возникновения рака
Простой аспирин способен предотвратить развитие рака печени
 Регулярное употребление мясных полуфабрикатов увеличивает риск заболевания раком
Учёные назвали 7 вещей, которые увеличивают риск возникновения рака
 ТОП-4 повседневные привычки, способные вызывать рак
Исследование: Препараты от изжоги увеличивают риск заболевания раком почти в два раза
 Врач-онколог развенчал популярные мифы о причинах возникновения рака

Армия

Пулемет «Форт-401»
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Барак
ОБАМА
Виктор
КАРАЧУН
Андрей
ЛЫСЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 