Ученые рассказали, когда чай превращается в убийцу

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Немецкие ученые заявили о том, что неправильно заваренный чай может быть очень опасным для человеческого здоровья

Чай, который так любят пить почти все люди в разных странах мира, может наносить организму большой вред. Об этом заявили немецкие эксперты Федерального института оценки рисков. Они уточнили, что предостережения касаются даже самых дорогих видов чаев, информирует enovosty.com/news.

По словам медиков, неправильно заваренный чай может быть опасным, так как в нём находятся различные вредные микроорганизмы. Этот натурпродукт может «кишмя кишеть» бактериями, дрожжами, плесенью и даже сальмонеллой. Потому немецкие ученые настаивают: нужно придерживаться правил заваривая, которые указываются на упаковке с чаем. Таким образом, можно себя обезопасить и избежать неприятностей со здоровьем.

В частности, эксперты рекомендуют залить листья чая исключительно кипятком, и фруктовый и травяной чай стоит оставлять на пять минут. Только после того как он настоится, можно начинать чаепитие. Кроме того, доктора запрещают пить чай, который простоял несколько часов после заваривания.

Еще несколько интересных фактов о чае: с помощью зелёного чая можно бороться с опасными инфекциями, которые устойчивы к антибиотику. А вот если вы любите пить чаи во время похмелья, у ученых для вас плохие новости: вы сильно нагружаете сердце.

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