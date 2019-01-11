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ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств
 
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Иногда при приеме лекарств не наступает ожидаемого результата и облегчения. Врачи напомнили о наиболее распространенных причинах, из-за которых может случиться подобное.

Медикаменты нужно запивать водой, информирует enovosty.com/news.

Многие совершают грубую ошибку, запивая таблетки напитком, находящимся под рукой. В лучшем случае, это останется незамеченным, в худшем – лекарства не подействуют или даже могут нанести вред. Так, кофе и кола слишком быстро расщепляют вещества медикаментов, из-за чая их усвоение может замедлиться, сок и молоко снижают эффективность препаратов. Поэтому любые лекарства необходимо запивать водой.

Должен быть режим приема лекарств

Любые лекарства рекомендуется принимать приблизительно в одно и то же время. Если говорить об антибиотиках, то соблюдать строгий режим их приема просто необходимо. Все дело в том, что для эффективного лечения концентрация медикаментов в организме должна быть постоянной.

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Смешивание препаратов

Если врач выписывает несколько видов медикаментом, необходимо сразу уточнить, можно ли их принимать одновременно или лучше разделить прием.

Неполный курс лечения

Порой, при незначительном улучшении, человек прекращает прием препаратов, не завершая назначенный врачом курс. Из-за этой распространенной ошибки, болезнь может возобновиться.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2186

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