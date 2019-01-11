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Стало известно, почему не стоит есть хлеб с плесенью

Главная » Последние новости » Здоровье » Стало известно, почему не стоит есть хлеб с плесенью
 
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С детства нас учили, что хлеб нельзя выбрасывать, к нему нужно относится с уважением. Поэтому у большинства осталась привычка, что, если корочка покрылась плесенью, то ее просто отрезают, а остальное съедают. Но, медики заявляют, что такой хлеб нельзя уже есть, он наносит вред здоровью.

Медики отмечают, что любые продукты с плесенью, будь то дорогой сыр или дешевый батон, опасные для здоровья. Они подчеркивают, что у взрослого могут начаться проблемы с пищеварительным трактом после такой пищи, а вот дети могут оказаться даже в реанимации, информирует enovosty.com/news.

Также недавние исследования подтверждают факт, что продукты с плесенью провоцируют развитие злокачественных опухолей.

Многие люди считают, что, если на хлебе появляется плесень, значит он сделан с натуральных ингредиентов, а вот если плесень не появляется очень долго — признак, что хлеб напичкан химическими добавками. Эксперты отмечают, что это полное заблуждение, так как хлеб с повышенной кислотностью в правильных условиях хранения может оставаться свежем до 7 дней.

А вот современные искусственные наполнители, которые придают хлебным изделием пышность и влажность, также создают благоприятную среду для развития грибка, поэтому хлеб, в тесто для которого добавили химические ингредиенты, портится куда быстрее.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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