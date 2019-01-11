Медики рассказали, кто чаще всего болеет гриппом

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Американские ученые в ходе длительных исследований выяснили, кто имеет больше шансов подхватить грипп.

Специалисты Мичиганского Университета уточнили, что по статистике ежегодно грипп отбирает жизнь у более тысячи больных. Ученые подчеркивают, что в природе существует три категории этого заболевания, которые делятся на три группы — А, В и С, информирует enovosty.com/news.

Врачам тяжело делать прогнозы о том, какой из видов гриппа будет «гулять» в следующем сезоне. Поэтому вакцину, которую предлагают делать медики, может уберечь только от одного вируса, который актуален во время вакцинации. Если вы не сделали вакцину и подхватили грипп, то скорость того, как вы быстро станете на ноги, зависит только от вашего иммунитета, сколько в нем сил, чтобы побороть инфекцию.

Ученый Бетси Фоксмен возглавил эксперимент, в котором принимало участие полтысячи семей из Никарагуа. Специалисты хотели понять, как вирус передается между родственниками.

В ходе исследования эксперты выяснили, от чего зависит заболеет человек гриппом или нет. Все дело в микробах, которые живут на слизистых больных и здоровых людей. Например, такие микробы, как Alloprevotella и Prevotella повышали риск возникновения болезни, а Bacteroides vulgatus не давали распространиться инфекции.

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