Назвали важный признак грядущей импотенции

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Ученые из Японии выяснили, что изменения походки сигнализирует о возможных проблемах с потенцией в будущем.

Медики отмечают, что если во время ходьбы вы начали семенить, знайте, что это тревожный знак. Значит органы малого таза неправильно функционируют, информирует enovosty.com/news.

Чтобы сделать такое заявление, ученые провели исследование. Они наблюдали за походкой мужчин, у которых все в порядке с потенцией и за теми, кто имеет явные проблемы.

Широкий размашистый шаг является одним из главных показателей мужского здоровья. Специалисты говорят, что проблема появляется не за день. Как только заметили какие-то изменения сразу обращайся за помощью к урологу.

Сейчас правильное лечение вместе с современными технологиями могут продлить на долгие годы мужскую силу.

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