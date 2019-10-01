Назвали способы повышения гемоглобина без лекарств

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Медики говорят, что повысить уровень железа в крови можно при помощи определенных продуктов питания. И не всегда нужно бежать в аптеку для покупки дорогостоящих лекарств.

Врачи говорят, что хорошо повышает гемоглобин крапива. Нужно приготовить простой отвар: смешать листья сушенной крапивы с водой и выпить, только нужно заливать не кипятком. Для положительного эффекта достаточно употреблять всего одну ложку в день, информирует enovosty.com/news.

Также нужно добавить в рацион зеленую гречку. Она имеет целебные функции и активирует защитные функции организма. Она сейчас продается практически во всех супермаркетах.

Медики советуют есть и семена конопли, но не путайте с листьями. Семена не вызывают наркотической эйфории. Но они обладают полезными свойствами, даже могут уберечь от онкологии.