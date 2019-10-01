Медики: Как избежать близорукости

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Немецкие ученые рассказали, как действовать, чтобы отстрочить наступление близорукости.

Группа немецких медиков под руководством Клауса Курсифена посвятила новое исследование теме близорукости. Специалисты выяснили, как можно избежать ухудшения зрения, информирует enovosty.com/news.

Ученые из Германии напоминают, что именно близорукость в дальнейшем нередко провоцирует более серьезные болезни глаз (например, катаракта или отслоение сетчатки).

Чтобы отстрочить прогрессирование близорукости, медики советуют не читать с расстояния меньше 30 сантиметров. Также советуют ежедневно проводить на улице не менее двух часов. Особенно полезны прогулки при дневном свете. Благодаря им можно вдвое уменьшить риск миопии.

В пожилом возрасте для сохранения зрения советуют делать ежедневный комплекс глазных упражнений. Очень полезно фокусироваться то на ближних, то на дальних объектах. 10-минутная зарядка для глаз способна делать чудеса, уверены специалисты. Однако важно, чтобы упражнения были регулярными и вошли в повседневный режим дня.

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Лишь в крайнем случае советуют обращаться к лекарственным средствам. Для их подбора необходимо воспользоваться консультацией офтальмолога.